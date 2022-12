Un divieto di avvicinamento e una denuncia per maltrattamenti da parte dei carabinieri del Fermano.

Ieri sera a Monterubbiano i militari della locale Stazione hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa (una donna della zona) emessa dal gip presso il Tribunale di Fermo per il reato di maltrattamenti in famiglia a carico di un 55enne che da mesi usava violenza contro la moglie.

Il provvedimento è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria che ha condiviso l’esito degli accertamenti condotti dai carabinieri, avviati a seguito della denuncia presentata dalla donna. Analogamente a Montegranaro, i militari della locale Stazione, a conclusione degli accertamenti avviati a seguito di una denuncia formalizzata da una giovane del luogo, hanno denunciato per il reato di maltrattamenti un uomo di 49 anni, già gravato da altri precedenti di polizia, che dall’agosto del 2021 aveva sottoposto la giovane compagna a maltrattamenti fisici e psicologici per motivi di gelosia. I carabinieri ricordano che nella caserma di via A. Beni a Fermo è stato realizzato da tempo un ambiente dedicato all’ascolto protetto dei reati di violenza di genere, dove le vittime di violenze, sentendosi in un luogo protetto e accogliente, possono aprirsi e raccontare quanto accaduto, vivendo un rapporto meno traumatico con gli investigatori.