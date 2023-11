ANCONA – Con l’inizio dell’anno scolastico, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha realizzato una campagna di controlli a livello nazionale finalizzata, alla verifica dei servizi di ristorazione e delle imprese di catering assegnatari della gestione delle mense presso gli istituti scolastici. Nella Regione Marche sono state controllate complessivamente 30 strutture e sei di queste sono state sanzionate amministrativamente per un ammontare complessivo di 12 mila euro.

In particolare 10 controlli hanno riguardato la provincia di Ancona dove sono state segnalate all’Autorità Sanitaria, per “inadeguatezze”, quattro ditte. Inoltre, nella provincia dorica, tre sono state le violazioni amministrative contestate. Sei controlli sono stati effettuati nella provincia di Macerata ove sono state segnalate all’Autorità Sanitaria, per le inadeguatezze rilevate, quattro attività; oltre a una violazione amministrativa.

Ulteriori 5 strutture sono state ispezionate in provincia di Pesaro Urbino. Una ditta è stata segnalata e a suo carico è stato anche elevato un verbale di due mila euro. Nella provincia di Fermo una sola ditta segnalata a fronte delle quattro controllate. Infine, in provincia di Ascoli Piceno i controlli hanno riguardato cinque mense scolastiche: tre sono state segnalate per inadeguatezze riscontrate ed una è stata sanzionata amministrativamente.

Le violazioni riscontrate hanno tutte riguardato la non corretta applicazione dei sistemi e procedure predisposte in autocontrollo (art. 6/8° comma del D.Lgs. 193/2007) che prevede l’irrogazione di una sanzione di due mila euro. Circa le inadeguatezze segnalate all’Autorità Sanitaria, le stesse hanno riguardato piccole carenze strutturali ed igieniche