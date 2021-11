Stretta sulla sicurezza ad Ancona. Ecco i primi importanti numeri.

“Esserci sempre, ed esserci prima, è la strategia vincente”: Primi importanti risultati a seguito dei nuovi dispositivi di sicurezza urbana voluti dal Questore Capocasa. Ad una settimana dall’entrata in vigore dei nuovi protocolli, risultano 494 persone controllate, 53 veicoli e diversi posti di controllo che hanno fruttato un efficace presidio del territorio.

In tal senso si registrano l’arresto operato ieri dal personale dell’upg e la squadra mobile, del presunto autore dei furti aggravati segnalati di recente nel capoluogo; la sanzione di 308 euro nei confronti di un locale in piazza del plebiscito; l’ubriachezza molesta contestata allo “scalatore” di Piazza del Papa, che si rese protagonista del gesto durante una serata di bagordi, nonché sei fogli di via e due avvisi orali, nei riguardi di soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.