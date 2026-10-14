Trentotto chili di cocaina in auto, divisi in 34 panetti nascosti in due borsoni. I carabinieri di Monte Urano hanno sequestrato la droga e arrestato l’uomo che si trovava alla guida del veicolo, un 46enne, di origine est europea e residente fuori regione.

Tutto è partito da un controllo di routine nel pomeriggio, i militari fermano l’auto guidata dal 46enne. Dalle prime verifiche viene rinvenuto addosso all’uomo una piccola quantità di droga: 17 grammi di cocaina ingegnosamente occultati all’interno di una confezione di gomme da masticare.

L’atteggiamento sospetto dell’uomo spinge i Carabinieri ad approfondire immediatamente gli accertamenti. Insieme ai colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fermo, arrivati in supporto, i militari di Monte Urano trovano e sequestrano la cocaina. Il 46enne, dichiarato in stato di arresto,viene trasferito, come disposto dal magistrato di turno, presso in carcere di Fermo