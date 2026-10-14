Una platea gremita, un clima di entusiasmo e la voglia di guardare avanti: l’Auditorium Generale di Banca Macerata, storico partner del club biancorosso, ha ospitato questa mattina la presentazione ufficiale della Gruppo Fisiomed Macerata, aprendo simbolicamente una nuova stagione all’insegna di ambizione, identità e senso di appartenenza.

Davanti a istituzioni, sponsor e rappresentanti della stampa sono stati presentati il roster, lo staff tecnico e la dirigenza che affronteranno il prossimo campionato, con l’obiettivo di continuare a portare il nome di Macerata ai vertici della pallavolo nazionale. A scandire i diversi momenti dell’evento è stato il moderatore Francesco Gabrielli, che, dopo la proiezione di alcuni video emozionali, ha introdotto gli interventi del presidente di Banca Macerata Ferdinando Cavallini, del dirigente Gianluca Tittarelli e del direttore generale Italo Vullo per la Pallavolo Macerata, dell’amministratore delegato del Gruppo Fisiomed Enrico Falistocco e dell’assessore allo sport Riccardo Sacchi.

Nel corso del suo intervento, l’assessore ha definito la Gruppo Fisiomed come “una delle realtà sportive e associative più importanti del territorio marchigiano”, mentre il direttore generale Italo Vullo ha tracciato il profilo di una società cresciuta negli anni senza perdere il proprio legame con il territorio. «Abbiamo cercato di costruire una società e un legame con il territorio unico», ha ricordato, ringraziando Banca Macerata e il Gruppo Fisiomed per il sostegno garantito nel tempo. Pur in una stagione caratterizzata da diversi cambiamenti, «un po’ per scelta tecnica, un po’ per vicissitudini», la linea intrapresa dal club resta chiara: valorizzare i giovani affiancandoli a giocatori di esperienza. «Ci saranno momenti belli e meno belli, dovrà esserci coesione e dovremo saper canalizzare le forze», ha aggiunto.

Non sono mancate le parole dei partner che accompagneranno il percorso biancorosso durante la stagione. L’amministratore delegato del Gruppo Fisiomed, Enrico Falistocco, ha espresso soddisfazione per il ruolo assunto dall’azienda: «Sarà una stagione ricca di emozioni. Come Fisiomed siamo diventati title sponsor e siamo onorati di rappresentare la principale realtà della pallavolo maschile maceratese. Sono convinto che questi ragazzi sapranno fare bene e onorare la maglia, la città e tutti gli sponsor che sostengono questo progetto».

A rappresentare il volto sportivo della squadra sono intervenuti poi l’head coach Romano Giannini e il capitano Luigi Randazzo, chiamato quest’anno a guidare il gruppo dentro e fuori dal campo. «Mi auguro che si possa ripetere la scorsa stagione», ha dichiarato il tecnico, sottolineando l’importanza del sostegno del pubblico: «La stagione sarà lunghissima, spero di vedere tanta gente al Banca Macerata Forum». Fiducioso anche Randazzo, che ha descritto una squadra giovane ma già molto unita: «Penso che siano gli altri a dover avere paura di noi».

Particolarmente suggestivo il momento dedicato alla presentazione delle nuove maglie firmate Ninesquared. Le divise, nei colori rosso e verde, richiamano l’identità della città di Macerata e il profondo legame tra il club e il proprio territorio.

La mattinata ha lasciato spazio anche ai valori che da sempre accompagnano l’attività della società, con la consegna delle borse di studio “Scuola e Sport – Paolo Mercuri”, assegnate ad Angelica Garbuglia, Angelica Picciola e Luna Fini, premiate per l’impegno dimostrato sia nel percorso scolastico sia in quello sportivo.

In chiusura, il presidente di Banca Macerata, Ferdinando Cavallini, ha sottolineato l’importanza del connubio tra sport, formazione e territorio: «Eccellere nello sport e nella scuola non è facile, richiede passione, sacrificio ma anche tanto entusiasmo. Stiamo percorrendo una strada che coniuga il nostro essere banca con la volontà di essere protagonisti in ambito sportivo, sociale e culturale. Siamo un punto di riferimento per il territorio e dobbiamo continuare ad amarlo e sostenerlo».

Tra applausi, sorrisi e fotografie ricordo, il messaggio emerso è stato chiaro: la Gruppo Fisiomed Macerata vuole continuare a essere protagonista nella pallavolo che conta. Non a caso, “La pallavolo a Macerata” è anche il nuovo claim della campagna abbonamenti, un invito rivolto a tutti i tifosi a vivere da vicino una stagione che promette emozioni, sfide e grandi soddisfazioni.

Tutte le informazioni per sottoscrivere l’abbonamento sono già disponibili qui sul sito ufficiale. Ora la parola passa al campo: appuntamento al Banca Macerata Forum, biancorossi!