ASCOLI PICENO – A partire dalle 12 di questa mattina, 14 vigili del fuoco sono intervenuti in frazione Castel Trosino, località Casette, per un vasto incendio di vegetazione. Data la zona particolarmente impervia è stato richiesto l’ausilio dell’elicottero regionale.

Da terra gli operatori hanno arginato le fiamme con due autobotti e tre mezzi fuoristrada. L’intervento è stato reso maggiormente difficoltoso dal vento che insisteva in zona. L’alta colonna di fumo è rimasta visibile anche dal capoluogo piceno. Sul posto anche il Direttore delle operazioni di spegnimento.

Con l’andare del pomeriggio, la situazione è tornata – per fortuna – sotto controllo. Fondamentale l’operato di un canadair che con i suoi lanci ha fermato le fiamme nella zona più impervia.

Circa due gli ettari di bosco e sterpaglie andati in fumo. Nessun immobile è stato coinvolto, così come non è stata necessaria l’evacuazione di alcuno dei residenti. Al lavoro è rimasta una sola squadra per il controllo e la bonifica della zona.