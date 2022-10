OSIMO – Passi in avanti per la nuova rotatoria da realizzare all’incrocio tra via Sbrozzola e la statale Adriatica, nei pressi del centro commerciale Cargopier, dove martedì 4 ottobre ha perso la vita in un tragico incidente la 22enne Aurora Caruso.

La giunta di Osimo ha approvato stamattina il progetto di fattibilità tecnico economica, dopo l’ultimo parere favorevole inviato dall’Anas Marche che ha imposto una prescrizione tecnica. In 30 giorni i progettisti incaricati dovranno consegnare al Comune il progetto esecutivo per andare a bando entro fine 2022 e iniziare il cantiere a primavera 2023.

“Un’opera strategica non solo per migliorare la viabilità verso il futuro ospedale dell’Aspio, ma anche per mettere in sicurezza un tratto di Statale 16 molto pericoloso”, il commento del Comune.