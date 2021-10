Green Pass, possibili manifestazioni ad Ancona. il Prefetto: “C’è attenta vigilanza”.

Potrebbe verificarsi una manifestazione contro il Green pass, un presidio sotto la Prefettura di Ancona, la mattina del 15 ottobre, quando scatterà l’obbligo di avere la certificazione verde sul posto di lavoro. Se ne è parlato durante una riunione del Comitato dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, convocata ieri dal prefetto Darco Pellos.

Una riunione da cui sarebbero emersi “elementi di tranquillità” secondo il prefetto. Per sabato 16 ottobre è invece in programma la consueta manifestazione anti Green Pass in centro, che sinora si è svolta in maniera pacifica. “C’è comunque attenta vigilanza” sottolinea il prefetto, che prevede anche problemi di circolazione e trasporti con il ritorno in ufficio dei dipendenti pubblici al 100%. Sorvegliato speciale il porto, dopo gli annuncia di mobilitazione dei lavoratori di altri scali, come Trieste.

Ma l’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico centrale non ha percezione allo stato attuale di criticità per l’operatività dello scalo. L’Adsp aveva comunque già comunicato a imprese, operatori servizi la necessità di attrezzarsi in vista del 15 ottobre. Fincantieri intanto annuncia “controlli massivi”, non a campione, agli ingressi, prima della timbratura. E il check point tamponi dello scalo si attrezza in previsione di un aumento di richieste: prolungati gli orari di apertura nei pomeriggi di domenica, martedì e giovedì e la proposta di ‘pacchetti’ di testa antigenici rapidi a prezzi calmierati.