TOLENTINO – E’ scomparso oggi a Tolentino, a 91 anni, Franco Moschini, imprenditore, mecenate, maceratese e tolentinate d’adozione, presidente di Poltrona Frau per oltre 50 anni. La città di Tolentino, per voce del sindaco Mauro Sclavi, il proprio cordoglio parlando di un “uomo di grande cultura e intelligenza a cui si deve la grande crescita esponenziale di Poltrona Frau”. Moschini, sottolinea il primo cittadino, “è stato ed è ancora oggi uno dei nomi più illustri del Made in Italy. Grazie alle sue doti imprenditoriali e al suo coraggio, Poltrona Frau, di cui era presidente, è diventato un marchio noto in tutto il mondo come sinonimo di eleganza, stile e alta qualità artigianale”. Il sindaco lo ricorda anche come “appassionato di musica, amante della natura – un ‘amico sincero e uomo attento agli altri’, lo definiva Luca Cordero di Montezemolo – è stato il protagonista di una lunga stagione di successi imprenditoriali che hanno portato all’affermazione del brand Poltrona Frau come eccellenza mondiale”.

“Dopo l’acquisizione di quello che era un marchio storico dal gusto classico ha saputo ripensarlo e rilanciarlo in un’ottica di design, – ricorda – facendone un brand di culto internazionale. Maceratese e tolentinate d’adozione, profondamente amante della sua terra, Moschini è stato uno di quegli imprenditori che hanno reso celebre il Made in Italy nel mondo, credendo sempre con convinzione nel gusto e nella cultura artigianale italiani, del ‘saper fare con le mani'”. Insomma un “vero e illuminato mecenate, ha lasciato un segno indelebile nella cultura italiana e non solo, oltre che nel mondo imprenditoriale. Per anni ha affiancato la Frau ai festival internazionali più importanti” come “quello dei due Mondi o di Ravello. Un capitano d’azienda che ha saputo infondere un concetto basato sulla cultura del bello, con il costruttivo coinvolgimento delle maestranze, orgogliose di lavorare e realizzare pezzi unici, icone del design mondiale”.