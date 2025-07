FALCONARA – Martedì 15 luglio, dalle 15.30 alle 18, si svolgerà una simulazione di emergenza alla raffineria Api di Falconara Marittima, nell’ambito del Piano di Emergenza Esterno previsto dalla normativa Seveso, che regola la gestione del rischio industriale legato a sostanze pericolose.

L’esercitazione, coordinata dalla Prefettura di Ancona in collaborazione con i Comuni interessati e l’azienda, coinvolgerà un’area di 3 chilometri di raggio intorno all’impianto, comprendendo anche i quartieri di Torrette e Collemarino.

Durante l’evento sarà attivato anche il sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert: i cittadini presenti nell’area riceveranno un messaggio di test sui propri cellulari, chiaramente indicato come simulazione, utile a verificare l’efficacia della comunicazione in caso di reali emergenze.

Sono previste modifiche temporanee alla viabilità: il traffico su via Flaminia sarà interrotto all’altezza di via Conca e deviato sulla Statale 16. I veicoli in emergenza potranno comunque transitare, e i mezzi del trasporto pubblico locale circoleranno regolarmente per garantire i collegamenti.

«Fare esercitazioni è fondamentale per verificare l’efficienza del sistema di protezione civile prima che si verifichino eventi reali – ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Giovanni Zinni –. Ringrazio tutti gli enti e le associazioni coinvolte per il prezioso lavoro svolto».

L’iniziativa rappresenta un momento chiave per testare non solo la prontezza operativa delle istituzioni, ma anche la capacità di informare tempestivamente la popolazione.

