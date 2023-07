PESARO – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Pesaro per soccorrere una persona caduta da un’altezza di circa 5 metri nel canale Genica momentaneamente in secca.



La squadra VVF giunta sul posto è scesa nel canale, congiuntamente al personale del 118, raggiungendo l’uomo per le prime cure, mentre sopra il personale con l’autoscala organizzava il recupero del malcapitato con la barella speleo. La persona è stata poi trasportata in eliambuanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.