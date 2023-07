FABRIANO – Intervento del Soccorso Alpino ieri sera per una biker della provincia di Ancona. La donna stava percorrendo un sentiero in mountain bike a Vallemontagnana (Fabriano) quando ha perso il controllo della bici, finendo rovinosamente a terra.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 21.30 da parte di un compagno di uscita.



Le squadre arrivate sul posto, tra cui un medico ed un infermiere del CNSAS, hanno stabilizzato la donna e prestato le prime cure.

Ferita ma sempre cosciente, la donna è stata poi consegnata all’equipaggio della Croce Azzurra che l’ha poi trasportata alla base dell’elisoccorso di Fabriano: da qui a bordo di Icaro la donna è stata portata all’ospedale di Torrette in codice rosso. La donna comunque non è in pericolo di vita.