TORTORETO – Incidente mortale lungo la strada provinciale 8 alla Bonifica del Salinello nel comune di Tortoreto (Teramo), attorno alle 13 di oggi. A perdere la vita un 42 enne di Ascoli Piceno. In base alle prime ricostruzioni, il 42enne in sella ad uno scooterone procedeva in direzione mare ed avrebbe impattato quasi frontalmente contro una vettura che arrivava in senso opposto. L’impatto è avvenuto in prossimità di una semicurva

Ad allertare i soccorsi alcuni automobilisti di passaggio, ma i sanitari, accorsi sul posto, non hanno potuto far altro che constare il decesso.