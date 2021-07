ANCONA – Boom di nuovi contagi nelle Marche: sono 60 i positivi nelle ultime 24 scoperti dai tamponi molecolari effettuati (944) con un rapporto positivi/testati del 6,3%. A cui si aggiungono i 9 casi dallo screening degli antigenici che poi andranno di nuovo testati con il molecolare. Dai dati comunicati dal Servizio Salute della Regione Marche, emerge che di questi 60 otto hanno sviluppato sintomi riconducibili al Covid-19.

La maggior parte arriva dalle province di Ascoli Piceno (18 casi) e Pesaro Urbino (16). A seguire Ancona con 9 casi, Fermo con 8, Macerata 4 e poi ci sono 5 persone che però non risiedono nelle Marche. In ogni caso il parametro che determina l’eventuale passaggio nella fascia più critica, quella gialla, è di quasi 15 casi ogni 100 mila abitanti, ancora ben al di sotto della soglia dei 50.

Sul fronte ospedaliero stabile la situazione in rianimazione con due pazienti ricoverati all’ospedale di Pesaro, mentre in totale rispetto a 24 ore fa c’è un paziente in più nei reparti non intensivi per un totale di 12 persone. Fermo, come accade ormai da settimane, il bilancio delle vittime, fermo a 3038 persone che hanno perso la vita dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Covid-19 nelle Marche.