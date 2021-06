ANCONA – Principio d’incendio a Portonovo, sono quattro i mezzi dei vigili del fuoco al momento sul posto per spegnere le fiamme. Il rogo di cui ancora non si conoscono le cause si è sviluppato nel pomeriggio di oggi intorno alle 18:30 in una zona non distante dal ristorante Emilia. Numeroso le telefonate ai vigili del fuoco dai bagnanti che dalla spiaggia si sono accorti di quanto stava accadendo.