CASTELFIDARDO – “Una maglia per Amore” è lo slogan che accompagna una raccolta fondi a favore dell’associazione Raoul Follereau di Castelfidardo. Onlus benemerita, al servizio di ragazze e ragazzi disabili ed alle prese con varie difficoltà.

La raccolta, organizzata dal settore giovanile Castelfidardo Academy, attraverso la vendita delle maglie dei giocatori del GSD Castelfidardo, società madre che ha gentilmente concesso l’utilizzo del Logo, ha permesso di ottenere sino al 4 maggio 1.200 euro circa, donati in occasione dell’ultima gara di campionato di serie D dal Presidente Academy, Maximiiliano Ciucciomei all’associazione, tramite il responsabile dell’organizzazione Follereau, Andrea Pasqualini.

Promotori dell’iniziativa sono stati anche il gruppo Ultras Castelfidardo e gli Ultras Boxeur.

Il Presidente Maximiliano Ciucciomei ha ribadito che la raccolta andrà avanti sino al 30 maggio per poi riprendere anche con altre iniziative da settembre, evidenziando che lo Sport è pure questo : “ Porgere la mano a chi è in difficoltà. In modo particolare per il mio settore giovanile è importante investire in uno staff tecnico e di collaboratori di livello, ma ancor più far crescere i giovani biancoverdi, che sono il nostro futuro non solo calcistico. Crediamo fermamente di renderli partecipi dal punto di vista civico in iniziative e proposte di questo tipo. Ringrazio il dirigente Riccardo Marabini che ci ha messo in contatto con questa Associazione per organizzare tale attività solidale, che ha riempito di orgoglio me e tutta la società che rappresento”.