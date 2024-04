TREIA – Tragico schianto tra un’auto e una moto in contrada Santissimo Crocifisso a Treia. A perdere la vita l’attuale segretario provinciale dello Spi-Cgil Domenico Ticà, aveva 70 anni. Nell’incidente avvenuto alle 11:30 sono rimaste ferite anche due donne: una, 89enne, è stata soccorsa in eliambulanza e trasferita all’ospedale regionale di Torrette. L’altra di 60 anni è stata accompagnata all’ospedale di Macerata per accertamenti. Secondo una prima ricostruzione, Ticà scendeva da San Lorenzo in direzione Treia. Mentre una Ford Puma condotta da una signora di 60 anni arrivava in direzione opposta. Quando l’auto ha girato all’incrocio il violento impatto, con la parte laterale della vettura. Ticà è stato sbalzato a metri di distanza, finendo contro un’altra auto che seguiva la Ford Puma, un’Audi con a bordo un ragazzo e una ragazza di 30 anni. Scattato l’allarme, sul sono arrivati 118, vigili del fuoco e carabinieri. Per Ticà non c’è stato niente da fare nonostante tutti i tentativi dei soccorritori. Molto probabilmente è morto sul colpo. In corso gli accertamenti dei militari della Compagnia di Macerata.

“Domenico è stato un sindacalista apprezzato da tutti, generoso e disponibile al confronto ma determinato nell’affermare la correttezza delle proprie idee- si legge nel ricordo divulgato dallo Spi e dalla Cgil di Macerata -una persona dalla grande passione politica guidato dalla radicata volontà di rendere il mondo un posto più giusto e meno diseguale. Lascerà un vuoto difficile da colmare. Tutto lo SPI e la CGIL di Macerata si stringono intorno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di immenso dolore”.