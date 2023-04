L’AQUILA – Tutto da rifare al processo per l’alluvione di Senigallia del 2014 che il 3 maggio di nove anni fa provocò quattro vittime e ingenti danni: Imputazione nulla, il processo tornerà all’udienza preliminare, di fatto si torna indietro di un anno, questa la decisione del giudice del tribunale dell’Aquila Monica Croci che ritenuto l’accusa formulata “troppo generica” perchè fa riferimento a capi di imputazione dichiarati prescritti.

La giudice per l’udienza preliminare aveva deciso il non doversi procedere per i reati di omicidio colposo, lesioni personali, omissione di atti d’ufficio e falso. Era rimasta in piedi solo l’accusa di esondazione colposa. Tra gli imputati, otto in tutto, compaiono anche due ex sindaci di Senigallia, Luana Angeloni e Maurizio Mangialardi, e il presidente dell’autorità di Bacino Mario Smargiasso. Ed è stato proprio il legale di quest’ultimo a sollevare l’eccezione per questo vizio formale poi accolta dalla giudice . Si torna all’udienza preliminare, e l’Accusa dovrà riformulare il capo di imputazione.