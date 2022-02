ANCONA – Dopo Lorenzo Parelli è successo di nuovo. La vittima questa volta è un giovane di Monte Urano, in provincia di Fermo. Il ragazzo studiava in un centro di formazione professionale e stava svolgendo un periodo di alternanza scuola-lavoro. Secondo le prime ricostruzioni il 16enne viaggiava su un furgone come passeggero. Accanto a lui un uomo di 37 anni dipendente della stessa ditta presso cui il giovane svolgeva lo stage. L’uomo per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo del furgone, finendo contro un albero. Il fatto è avvenuto questa mattina in via Fornace a Serra de Conti. Nulla da fare purtroppo per il giovane, morto sul colpo. L’uomo invece è stato estratto dai Vigili del Fuoco di Arcevia in collaborazione con i sanitari del 118 e trasportato all’Ospedale Torrette in codice rosso Ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente