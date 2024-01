MONSANO – Grave incidente questa mattina attorno alle 11,30 in via Marche, all’incrocio con via Breccia, nei pressi dell’ex Mercatone Uno a Monsano.

Per cause ancora in fase di accertamento due moto si sono scontrate. Il bilancio è di 4 feriti, due uomini e due donne, tutti portati in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette.



Molto grave una donna che riportato diversi traumi al volto. Per lei i soccorritori hanno chiamato l’eliambulanza. Sul posto, oltre ai sanitari, carabinieri e vigili del fuoco