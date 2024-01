LUNANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera poco prima delle ore 20 a Lunano, in provincia di Pesaro Urbino, per l’incendio di un tetto di legno ventilato di una casa.

Sul posto le squadre di Macerata Feltria, Urbino, personale della sede centrale di Pesaro con autobotte e autoscala.

Per impedire l’avanzamento delle fiamme, che hanno coinvolto una superficie di quasi 150 metri quadrati, è stato necessario rimuovere i coppi e tagliare parte del tetto.



Lunghe le operazioni di spegnimento: l’intervento si è concluso dopo quasi otto ore di lavoro.



Le persone residenti non hanno potuto far rientro nell’appartamento, non utilizzabile a causa dei gravi danni riportati nell’incendio