ANCONA – “Ammontano a 21.240.378 euro le risorse ministeriali che la Regione Marche tra le giornate di venerdì 10 e lunedì 13 novembre ha trasferito agli Ambiti territoriali sociali: si tratta delle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza. Sono stati infatti perfezionati i passaggi necessari che fanno seguito agli atti ministeriali solo recentemente trasmessi, nella giornata dell’8 novembre e questo ha determinato un allungamento dei tempi”. Lo comunica il vicepresidente e assessore ai Servizi sociali Filippo Saltamartini per tranquillizzare famiglie e associazioni che avevano segnalato un ritardo nell’arrivo dei rimborsi.

“Di queste risorse, una quota pari a 11.063.378 euro è destinata a sostenere gli interventi a favore delle persone con disabilità gravissima, mentre 10.177.000 euro servono agli interventi in favore delle persone anziane non autosufficienti, attraverso l’assegno di cura e il servizio di assistenza domiciliare (Sad) – prosegue l’assessore -. Gli Ambiti territoriali sociali, ricevute le risorse trasferite dalla Regione, procederanno con la liquidazione ai beneficiari degli interventi. Sono circa 8mila nelle Marche le persone non autosufficienti e i disabili gravissimi che ricevono questa forma di sostegno”.