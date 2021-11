VISSO – Proseguono ancora le ricerche, concentrate nella frazione Cupi a Visso, dopo la scomparsa, ormai diversi giorni fa di Giuseppe Rosati, 82 anni. Dal distaccamento di Fabriano del comando provinciale di Ancona dei Vigili del Fuoco questa mattina è partita un’unità cinofila con un cane per la ricerca di persone scomparse. Lo scorso 8 novembre Giuseppe non aveva fatto rientro a casa e i familiari avevano dato l’allarme.

Si è attivato il protocollo della prefettura di Macerata per le ricerche che sono state estese ad ampio raggio sulla provincia maceratese: due giorni dopo la scomparsa, infatti, era arrivata una segnalazione da Monte San Giusto, a quasi 80 chilometri di distanza, da parte dei titolari di un’attività commerciale che hanno riferito del passaggio nel locale di un uomo anziano in stato confusionale. In questo senso le indagini sono ancora in corso per valutare l’attendibilità di questa pista.

Chiunque abbia notizie utili può contattare le forze dell’ordine.