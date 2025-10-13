Civitanova Marche piange Cesare Paciotti, imprenditore e stilista della calzatura tra i più noti e amati nel mondo della moda italiana. Paciotti, 69 anni, è morto ieri nella sua casa di Civitanova a causa di un malore. Figura simbolo del made in Italy, con le sue creazioni aveva saputo trasformare "l'odore del cuoio in stile", come ricorda il sindaco della città Fabrizio Ciarapica.

"Cesare Paciotti – spiega il primo cittadino – ha saputo creare e lacniare un brand dal nulla, facendone uno dei più conosciuti nel mondo, eppure è sempre rimasto attaccato alla sua terra, un uomo umile che continuava a frequentare gli stessi posti, non era inusuale incontrarlo al bar del corso piuttosto che a messa la domenica".

"Insieme alla sorella Paola – ricorda la famiglia Paciotti – Cesare ha scritto una pagina fondamentale nella storia delle calzature Made in Italy. L'iconico pugnale, diventato simbolo del brand, rimarrà nell'immaginario come una dichiarazione di identità e coraggio. Sarà ricordato per il suo stile seducente e la sua straordinaria generosità umana".

I funerali si terranno domani, martedì 14 ottobre, a Civitanova Marche nella chiesa di San Pietro in Piazza XX Settembre, l'amministrazione comunale , fa sapere il sindaco Ciarapica, ha deciso di dichiarare il lutto cittadino.