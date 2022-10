ANCONA – “E’ una data che ricorderemo a lungo. Il nubifragio, la pioggia, il fango, il vento e in poche ore vengono buttati sul piatto della bilancia i reali costi sociali delle politiche fossili: vite perdute, terre perdute, case e beni perduti, attività perdute. Il dissesto idrogeologico accumulato negli anni è stato estromesso dall’agenda e dalle risorse dei governi regionali che si sono succeduti nel tempo. I piani di intervento per far fronte efficacemente a eventi di simili dimensioni sono ridicoli. La vera forza messa in campo nell’immediato per far fronte alla tragedia è stato il mutuo soccorso delle persone, nella totale latitanza dei politici, troppo preoccupati della vicina scadenza elettorale, e nell’assenza di mezzi e strategie adeguati alla gravità della crisi”. Con questo incipit Spazio Autogestito Arvultura Senigallia, Fridays For Future Ancona, Trivelle Zero Marche e Campagna ‘Per il clima, fuori dal fossile’ lanciano la manifestazione “Basta pagare” che si svolgerà sabato 15 ottobre alle 15.30 ad Ancona.

“I disastri ed i costi sociali della crisi climatica non solo sono prevedibili, ma sono una certezza – scrivono gli organizzatori -. Una certezza che i fautori delle politiche fossili scelgono scientemente di ignorare per salvaguardare gli interessi dei petrolieri e rilanciare l’estrattivismo come unica opzione possibile. Sfruttando cinicamente la tragedia della guerra il fronte del fossile ha lanciato la sua “controffensiva”: rigassificatori, nuove trivellazioni, carbone, nucleare”.

“Noi non vogliamo pagare i costi sociali di scelte politiche fatte contro di noi e sulla nostra pelle. Non vogliamo pagare le bollette stratosferiche con cui si arricchiscono speculatori e petrolieri. Non vogliamo pagare i danni subiti, contraendo mutui che ci schiavizzano e arricchiscono i banchieri. Rivendichiamo l’immediato ripristino dei luoghi e dei territori devastati dal nubifragio; l’integrale risarcimento dei danni subiti dalle popolazioni; l’abbattimento drastico e immediato dei costi delle bollette di gas e energia elettrica con la moratoria a fondo perduto sui pagamenti nelle aree alluvionate; il blocco delle trivellazioni; il rifiuto dei rigassificatori; un cambiamento radicale del PNRR perché i fondi destinati al territorio siano dirottati sui progetti sociali di ricostruzione; piani concreti di intervento contro il dissesto dei territori; contro le strategie di rilancio del fossile un reale ed attuale percorso di fuoriuscita”.