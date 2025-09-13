

ANCONA – Continua la sfilata dei big della politica nelle Marche per gli ultimi appuntamenti di piazza in vista delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre. Giorno clou mercoledì 17 settembre quando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, saranno ad Ancona, in piazza Roma alle 18, con Maurizio Lupi e Antonio De Poli e insieme ai leader locali dei partiti della coalizione di centrodestra, a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

Quello stesso giorno la presidente del Consiglio, alle 16, sarà ad Albacina, frazione di Fabriano (Ancona), per la cerimonia commemorativa del centenario della nascita di Francesco Merloni alla quale parteciperà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Quasi allo stesso orario, le 18:30, a Pesaro in Piazzale della Libertà, l’europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, Matteo Ricci, sarà insieme alla segretaria nazionale del PD, Elly Schlein, e al presidente nazionale del PD, Stefano Bonaccini. Saranno presentate anche tutte le liste dell’Alleanza del Cambiamento.