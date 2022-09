Tragico incidente sul lavoro nel Teramano: a perdere la vita un operaio di 49 anni, residente a San Benedetto del Tronto che lavorava alla Metallurgica Abruzzese, azienda che produce reti metalliche a Marina di Mosciano Sant’Angelo. Secondo una prima ricostruzione, la macchina alla quale l’operaio era impegnato si era bloccata. Tonino Fanesi è stato colpito alla testa ed è morto sul colpo, nel tentativo di rimettere la macchina in funzione. All’arrivo dei soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Altro incidente in cui è rimasto ferito un agricoltore è avvenuto nelle campagne di Senigallia, nella zona di Bettolelle. Un uomo di 60 anni è rimasto schiacciato sotto il suo trattore, mentre stava lavorando il terreno. E’ stato liberato dal peso del mezzo e poi portato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette dove versa in gravi condizioni.