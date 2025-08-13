Quasi due milioni di euro, esattamente 1,8 milioni, derivanti dall'avanzo di amministrazione per finanziare un piano sicurezza per la viabilità stanziato dalla Provincia di Ancona. "Dopo diverso tempo – spiega il presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali – siamo nella disponibilità di una cifra considerevole che ci consente di prevedere interventi importanti sul piano della viabilità provinciale come non capitava da tempo. La cifra definita ci permette di realizzare una programmazione attenta basata sull'ascolto delle comunità locali".
La cifra prevista va quindi ad affiancare i finanziamenti ministeriali, altri 2,3 milioni che seguono i programmi pluriennali. Un'aggiunta di risorse che permetterà "di rispondere meglio alle esigenze del territorio dal punto di vista delle manutenzioni – dice ancora Carnevali – andando a coprire il nord e il sud della provincia, la costa così come l'entroterra.
Nessuna parte della nostra provincia sarà esclusa".
Intanto la seduta del consiglio provinciale tenutasi il 24 luglio scorso ha dato il via libera a interventi sull'edilizia scolastica impegnando oltre 600mila euro per diverse scuole della provincia al fine di garantire il regolare inizio delle lezioni a settembre.
Infine, registrata la consegna dei lavori per l'adeguamento del ponte sulla Sp 18 in località Passo Ripe nel Comune di Trecastelli, ultima opera in capo alla Provincia, cofinanziata dalla Regione, nell'ambito degli interventi post alluvione 2022.