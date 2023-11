PORTO RECANATI – Terribile scontro tra una bici e una moto nella mattinata di oggi intorno alle 9.30 lungo la Statale Adriatica tra Porto Recanati e Loreto.



Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo i primi accertamenti sia la moto che la bici viaggiavano in direzione sud, poi la bici ha girato verso sinistra all’altezza dell’Officina Iveco e, in quel momento, è avvenuto lo scontro con la moto che arrivava da dietro.



Ad avere la peggio il ciclista, trasferito all’ospedale di Torrette con l’elisoccorso. Fortunatamente, comunque, non sarebbe in pericolo di vita.



Più lievi le ferite riportate dal motociclista, trasferito a Torrette tramite ambulanza.