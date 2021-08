ANCONA – Nelle ultime 24ore 171 casi di contagio da coronavirus nelle Marche con un incidenza che cala a 76,02, mentre sale a 3043 il totale dei decessi per covid 19 sul territorio regionale, ci sono infatti due nuove vittime: una donna di 88 anni di Carpegna e un 91enne di Fano, entrambi con malattie pregresse. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione che dà conto di un nuovo calo di ricoveri 38, 5 in meno su ieri. A livello provinciale ancora Macerata registra il numero più alto di casi di positività (48); a seguire Pesaro Urbino(39), Fermo (30), Ancona (27), Ascoli Piceno(14); 13 contagiati provenienti da fuori regione.

In tutto eseguiti in 24ore 2.527 tamponi: 1.330 nel percorso diagnostico, 445 test antigenici (29 positivi), 1.197 nel percorso guariti, per una percentuale di positività al 12,9%. Quanto ai ricoveri, cresce di uno il dato delle Terapie intensive (7), ma c’è un degente in meno in Semintensiva (6) e cinque in meno nei reparti non intensivi (25). Si i pazienti in attesa nei pronto soccorso, mentre i guariti/dimessi sono 101.740 (+155).