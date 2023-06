RIMINI – La morte di Giuseppe Tucci, il vigile del fuoco di 34 anni picchiato fuori da una discoteca di Rimini da un giovane addetto alla sicurezza del locale

E’ in carcere il giovane che lo ha aggredito con calci e pugni, si tratta di un ragazzo di 28 anni di origini albanesi residente a Fano. L’accusa nei suoi confronti è di omicidio volontario.

Secondo alcuni testimoni infatti il giovane buttafuori, dopo un diverbio, si sarebbe scagliato contro Tucci con una violenza inaudita, colpendolo decine di volte.

Ovviamente per stabilire con esattezza le cause della morte , bisognerà attendere l’autopsia sul corpo di Tucci, che è stata posticipata a domani, per consentire la donazione degli organi del vigile del fuoco. E’ prevista per domani nel carcere di Rimini l’udienza di convalida del fermo