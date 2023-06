ANCONA – È stata posizionata questa mattina la trappola principale per l’ungulato, munita di corridoio con tanto di fototrappola, da parte dei volontari del Parco del Conero in collaborazione con la Polizia Provinciale e i tecnici del Comune di Ancona al Parco della Cittadella. La trappola sarà disattivata ancora per qualche tempo al fine di monitorare – attraverso una ulteriore fototrappola – le abitudini del cinghiale che, dal 12 maggio scorso, è presente nel parco cittadino.

Ieri mattina erano state posizionate le prime due fototrappole da parte della Polizia Provinciale. Intorno alle fototrappole e oggi, attorno alla trappola principale, è stato rilasciato del cibo adatto agli ungulati.

Dal momento dell’attivazione della trappola, i Volontari del Parco del Conero eseguiranno scrupolosamente le attività, seguendo ed osservando meticolosamente tutto quanto prescritto e richiamato nell’ordinanza che l’Amministrazione ha emesso per regolare le operazioni; il tutto in stretta collaborazione con gli altri organismi coinvolti quali Polizia Provinciale, Comando Carabinieri Forestali e Parco del Conero, attraverso i volontari del trappolamento dallo stesso ente formati. L’Amministrazione comunale espleterà tutti gli adempimenti burocratici per la cattura dell’animale nel pieno rispetto dei protocolli sanitari.