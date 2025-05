TOLENTINO – Mentre erano in corso i lavori di una demolizione di un edificio a Tolentino, si è verificato un crollo improvviso che ha causato danni alle facciate e coperture degli edifici prospicienti: una famiglia di quattro persone, padre, madre e due figli, è stata evacuata fino al termine delle verifiche. Il crollo si è verificato in via Giovanni Bezzi, 7-9-11, verso le 19 di ieri. Sul posto sono intervenuti la squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Tolentino, con il supporto del personale da Macerata, e la Polizia locale. In serata è arrivata anche un’ordinanza del Comune per prevenire pericoli all’incolumità pubblica e privata, in attesa dei lavori di ripristino.