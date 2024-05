Non una soluzione definitiva, ma una sperimentazione. Quella della Zac, la zona di accesso controllato a Portonovo che prenderà il via nei fine settimana di giugno e sarà irrobustita in alta stagione per migliorare la viabilità da e per la Baia. Baia che, chiarisce l'assessore alla Mobilità Giovanni Zinni, "non sarà a porte chiuse".