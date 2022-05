“Il secondo tempo del calcio giovanile”. Giovane Ancona e Istituzioni in campo: il dopo Covid, la ri-alfabetizzazione motoria, il rilancio degli impianti sportivi.

“Lo sport – dichiara Diego Franzoni, Presidente della Società Dorica – è stato fortemente penalizzato durante la Pandemia. A pagare il prezzo più alto i giovani, lontani dai campi per mesi. La Giovane Ancona non ha mai fermato l’attività in campo, ma è il momento di ripartire tutti insieme. Temi come la dispersione sportiva, la crisi dei settori giovanili, l’adeguamento degli impianti, sono divenuti di grande attualità.

Ne parliamo con: Don Dino Cecconi – Responsabile settore sport dell’Arcidiocesi Ancona Osimo Fabio Luna – Presidente Comitato Regionale Marche del CONI Ivo Panichi – Presidente Comitato Regionale Marche FIGC Loris Margotto – Responsabile del progetto Accademia Atalanta Andrea Guidotti – Assessore allo sport del Comune di Ancona Sergio Schiavoni – Presidente Onorario ASD Giovane Ancona Calcio Paolo Mazzarini – Presidente Tennis Club Ancona Nel corso del Convegno, sarà presentato il progetto di ri-alfabetizzazione motoria elaborato dallo staff tecnico della Giovane Ancona. Interverranno: Sandro Santini – Coordinatore Area Tecnica Scuola Calcio Giovane Ancona Lorenzo Tuzza – Educatore Motorio Scuola Calcio Giovane Ancona Michele Magi – Educatore Motorio

L’incontro sarà occasione per il lancio ufficiale del progetto di riqualificazione della Cittadella Sportiva presso l’Aspio elaborato dalla Giovane Ancona Calcio. La proposta progettuale in formato rendering della nuova impiantistica, moderna ed ecosostenibile che la Giovane Ancona intende proporre partecipando al bando comunale, sarà presentata alla stampa, agli imprenditori e alle Società sportive del territorio e a tutti gli amanti dello sport. Appuntamento Giovedì 19 Maggio h 18 presso la Sala Convegni Terzo Censi del Coni di Ancona (Palaprometeo via Cameranense Ancona).

Seguirà un gustoso buffet offerto dalla Società Dorica. E’ gradita cortese conferma dell’invito alla Segreteria organizzativa della Giovane Ancona (tel. 071 804349 – mail: segreteria@giovaneancona.it).