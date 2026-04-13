SARNANO – I Carabinieri di Sarnano hanno sventato una truffa continuata ai danni di una ditta edile locale, denunciando un 39enne italiano e un 31albanese residenti a Macerata.

I due, già noti alle forze dell’ordine, avevano messo in atto un ingegnoso stratagemma basato su finti bonifici: simulavano i pagamenti per l’acquisto di attrezzature professionali, per poi revocarli sistematicamente subito dopo aver ritirato la merce. Grazie a questo raggiro, gli indagati erano riusciti ad appropriarsi di trapani e miscelatori per un valore di circa cinque mila euro.

L’operazione dei militari, coordinata dalla Procura di Macerata, è culminata in una perquisizione che ha permesso di recuperare gran parte della refurtiva. Il materiale è stato già restituito al titolare dell’impresa, mentre le indagini proseguono per accertare eventuali altri colpi messi a segno dalla coppia.