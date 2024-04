VISSO – Schianto sulla Valnerina in questa intensa giornata di sole che ha portato diversi motociclisti in montagna. A Visso ad avere la peggio un 73enne che si trovava in sella alla sua moto. Per cause in corso di accertamento, probabilmente in fase di sorpasso, la moto si è schiantata contro un camion che sopraggiungeva dalla corsia opposta.

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce rossa di Visso e della medicalizzata di Camerino. Viste le condizioni del ferito, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza con cui il 74enne è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Torrette ad Ancona. Sul posto a lavoro anche i Vigili del Fuoco di Visso.