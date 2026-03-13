FALCONARA – Alla raffineria Api di Falconara, intorno alle 9 di questa mattina, si è verificato un principio di incendio all’interno di un capannone dov’erano in corso attività di demolizione di attrezzature fuori servizio. A darne notizia, il Comune di Falconara sul sito istituzionale, spiegando che l’evento è stato “classificato di categoria 2, fase di preallarme, data la zona periferica del capannone”, ma che è stato al contempo necessario “l’intervento dei vigili del fuoco”. Vigili del fuoco che sono intervenuti di supporto alle squadre di emergenza del sito, le stesse che hanno gestito la situazione. Alle 10.08, “i vigili del fuoco hanno comunicato che l’incendio è stato estinto” e che “sono in corso le attività di accertamento per la messa in sicurezza del capannone”, ha spiegato ancora in Comune, che ha aperto il Coc (Centro operativo comunale). Sul posto è arrivata anche l’amministrazione comunale. Sempre dal Castello, nella prima nota, si era appreso che al momento non “si registrano effetti all’esterno dello stabilimento né rischi per la popolazione”, con la situazione “sotto controllo e costantemente monitorata”. Dalla raffineria, invece, hanno fatto sapere che l’evento non ha causato feriti.