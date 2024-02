RECANATI – Grave incidente verso le 13 in via Gherarducci a Recanati. Coinvolta un Opel Zafira multipla e un camion. Stando ad una prima sommaria ricostruzione l’auto, con a bordo una famiglia straniera composta dai genitori e 5 bambini, stava salendo da via Gherarducci verso via Nazario Sauro. All’incrocio, però, è stata urtata da un camion che, proveniente dal Colle dell’Infinito, stava viaggiando in direzione mare.

Il grosso mezzo ha cercato di evitare l’auto che, però, è girata su se stessa. Otto in tutti le persone rimaste ferite: una bambina di 12 anni in modo più grave tanto che è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette con l’eliambulanza che, non trovando sufficiente spazio per atterrare, è stata costretta a far scendere il medico con un verricello. Sul posto i sanitari del 118 con l’auto medica della Croce Rossa di Porto Potenza Picena e i Vigili del Fuoco che stanno provvedendo a mettere in sicurezza l’intera area.