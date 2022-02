Covid nelle Marche, continua il lento ma costante calo di ricoveri e contagi. Gli ultimi dati.

Prosegue il calo di ricoverati Covid nelle Marche: dopo il -13 di ieri, ieri -4. Attualmente restano 344 degenti.

Cinque, invece, i decessi (persone alle prese con patologie pregresse) correlati alla pandemia in un giorno: in provincia di Fermo una 53enne di Lapedona e un 82enne di Fermo; nell’Anconetano un 70enne di Fabriano e un 80enne di Ancona; infine un 95enne di Montecassiano (Macerata). Il totale regionale di vittime sale a 3.502. Per i contagi si registrano 2.409 casi in 24ore con l’incidenza che cala a 1.185,95 (1.190,95). Lo comunica la Regione Marche.

I ricoverati in Terapia intensiva sono 46 (-1) e la saturazione Covid dei reparti, sottolinea la Regione, scende a “17,9% rispetto ai 256 posti letto”. In Semintensiva restano in 66 (-2) mentre nei reparti non intensivi ci sono 232 ricoverati (-1): complessivamente in Area medica sono assistite 298 persone (1.027 posti) per una saturazione Covid del 29%. 34 i dimessi in un giorno. Gli ospiti di strutture territoriali sono attualmente 219 e le persone in osservazione nei pronto soccorso 42. Il totale dei positivi arretra a 23.573 (-2mila) e gli isolamenti domiciliari si attestano a 36.756. I guariti/dimessi salgono a 273.756 (+4.404).