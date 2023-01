PIANDIMELETO – I carabinieri della Compagnia di Urbino hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per ricettazione e detenzione illegale di armi da fuoco un uomo di 62 anni. Durante una perquisizione di una villetta a Piandimeleto (in provincia di Pesaro Urbino) , i militari hanno rinvenuto, oltre a decine di proiettili di vario calibro, una pistola a tamburo con matricola abrasa perfettamente funzionante e una seconda pistola, quest’ultima una Beretta che, da successivi accertamenti, è risultata essere stata rubata, nella metà degli anni ’90, ad un agente di Polizia. Rinvenute e sequestrate anche una carabina ad aria compressa e una pistola a salve, carica, priva di tappo rosso.



Oltre a questo, i militari hanno trovato oltre 9.000 euro in contanti e svariati assegni per il valore di oltre 120mila euro.

Il 62enne, originario della provincia di Alessandria, e che al momento del ritrovamento delle armi si trovava fuori regione, è stato bloccato al suo rientro a Piandimeleto e condotto nella casa circondariale di Pesaro. Al momento si trova in stato di fermo con custodia cautelare in carcere, convalidata dal Tribunale di Urbino.