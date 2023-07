LORETO – Grave indicente nella serata di ieri a Loreto. Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente tra loro, e una delle due è finita nel campo adiacente alla carreggiata. Uno degli occupanti, ferito in modo grave, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.



Sul posto i vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118 e alla polizia locale.