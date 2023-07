FERMO – È in programma domani alle 17 al Centro congressi Fermo Forum il seminario di presentazione dei nuovi corsi dedicati al settore moda e calzaturiero. L’evento s’intitola ‘Sistema Moda: diamo forma al lavoro’.

La Regione Marche, attraverso il Programma regionale Marche Fse Plus 2021-2027 promuove un importante intervento di formazione ad occupazione garantita del valore complessivo di circa 2 milioni e 500mila euro con l’obiettivo di creare profili professionali rispondenti ai reali fabbisogni produttivi delle imprese regionali, con un’attenzione particolare al “sistema moda” (920mila 250 euro) solo per tessile abbigliamento, calzaturiero).

Entro sei mesi dalla fine del percorso formativo e per un periodo minimo di 24 mesi, almeno il 50% dei formati verrà assunto stabilmente, con l’auspicio che questa percentuale possa crescere ulteriormente. I progetti formativi saranno dedicati a tutte le persone in cerca di lavoro in particolare i giovani e i disoccupati di lungo periodo. L’intervento si concretizza in un bando aperto “a sportello” che prevede l’attivazione di undici corsi. Al momento sono attivi i corsi da orlatrice e montatore (informazioni sul sito della Regione Marche).

L’appuntamento di domani nel Fermano prevede una lunga serie di interventi istituzionali, tra i quali quelli del presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi e l’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi.