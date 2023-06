PORTO SAN GIORGIO – Gli agenti della Polizia della questura di Fermo, nella notte tra il 10 e l’11 giugno, hanno arrestato un cittadino polacco, responsabile di furto aggravato ai danni di una tabaccheria di Porto San Giorgio (FM).

L’autore del furto, probabilmente con la complicità di altri soggetti in corso di identificazione, dopo aver raggiunto nelle prime ore della sera di sabato un garage sottostante la ricevitoria, ha praticato un foro nel solaio riuscendo ad entrare nella tabaccheria.

Poi l’ingente bottino prelevato all’interno: 13mila euro in contanti e un migliaio di “Gratta e Vinci” del valore di circa 10mila euro. L’uomo si è poi dato alla fuga uscendo dallo stesso foro verso le cinque del mattino, dopo circa otto ore di duro lavoro di demolizione. Gli agenti, dopo averlo pedinato, hanno fermato il furgone condotto dal cittadino polacco nei pressi di Ancona Nord. La perquisizione operata all’interno del veicolo, ha permesso il ritrovamento dell’intera e di una pistola a salve marca Bruni.

L’uomo è stato quindi arrestato per furto aggravato e condotto presso il carcere di Montacuto. Sono in corso ulteriori indagini per riscontrare un’eventuale sovrapposizione di responsabilità anche per altri fatti analoghi, commessi nei giorni scorsi ai danni di ricevitorie e tabacchi della città e province limitrofe.