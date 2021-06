Cala ancora il contagio nelle Marche nelle ultime 24 ore, con un rapporto positivi-testati complessivo del 3,3% su 1070 tamponi nel percorso nuove diagnosi. Nel dettaglio, sono 34 i positivi ai test molecolari, con una percentuale del 4,6 % (34 su 730), e 2 ai test antigenici, con una quota dello 0,6% (2 su 340). Questi ultimi saranno sottoposti ai test molecolari.

Macerata guida il fronte del contagio

Tra i 34 positivi del percorso nuove diagnosi, 15 sono stati rilevati in soggetti della provincia di Macerata, sei della provincia di Ancona, sei dell’Ascolano, tre della provincia di Pesaro-Urbino, due del Fermano e due provenienti da fuori regione. Otto le persone con sintomi.

I casi comprendono contatti in setting domestico (9), contatti stretti di positivi (10), in setting lavorativo (2), in contatti in setting assistenziale (1). Zero casi in ambiente di vita/socialità o con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione, e in screening percorso sanitario. Un caso con provenienza extra-regione e tre 3 in fase di approfondimento epidemiologico.