RECANATI – “Attimi di paura nella notte al ritiro della Vis Pesaro a Recanati”. La denuncia arriva dalla stessa società pesarese con un post diffuso sui propri canali social ufficiali a poche ore dal calcio d’inizio della sfida contro la Recanatese (in programma oggi alle 18:00), valevole come match d’andata dei playout di Serie C.

Sotto le finestre dell’hotel in cui i giocatori di mister Stellone alloggiavano alcuni individui hanno lanciato bombe carta (alle 2.30, 3.30, 4.30 e 5.15) che, riferisce la società, hanno compromesso il regolare riposo di squadra e staff prima di una partita così importante.



“Un atto che non ha nulla a che vedere con i valori dello sport che perseguiamo come Vis Pesaro”, ha commentato ufficialmente la società pesarese.