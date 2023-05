Una bomba d’acqua e di grandine si è abbattuta sulla città di Pesaro nel pomeriggio di oggi. Allagamenti importanti in alcune zone della città. Il sindaco Matteo Ricci ha parlato ai cittadini attraverso i suoi profili social, comunicando criticità e l’attivazione dei mezzi della Protezione Civile.

“Una precipitazione potentissima di acqua e grandine è caduta in pochi minuti in una parte di città. Gli allagamenti ci risultano in via Cavour, via Mameli, Campo Sportivo, sottopasso Cappuccini, sottopasso di via Rossi, via Madonna di Loreto e zona Calcinari. Verifiche in corso anche in via Lago Trasimeno, strada Micaloro, via Passeri. Tutti i mezzi della Protezione Civile e dei Vigili Urbani sono in movimento. Non ci risultano danni a persone”.