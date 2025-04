ANCONA – In seguito alle indagini che coinvolgono Maurizio Iacoangeli professore dI neurochirurgia all’Università Politecnica delle Marche, l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (Aoum) ha dato incarico al proprio ufficio legale “di valutare danni di immagine e di ordine civilistico”.

L’inchiesta per truffa aggravata riguarda l’ipotesi accusatoria che il neurochirurgo abbia operato suoi pazienti privati a Torrette, senza autorizzazione per l’intramoenia, e che ciò abbia causato problemi ad altri pazienti in lista d’attesa. La difesa ha fatto sapere che il medico chiarirà la propria posizione.

Inoltre l’azienda ospedaliera ha trasmesso i documenti e gli atti notificati dai carabinieri del Nas “all’Università di Ancona che come datore di lavoro del professore valuterà come procedere sul suo dipendente”.

È stato infine costituito “un comitato di garanti, per la valutazione di una eventuale sospensione dal servizio”.