MACERATA – Prorogata fino alle 14 odierne l’ordinanza del sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, in seguito alla fuoriuscita di gas a Piediripa. Provvedimento necessario, emesso nella tarda serata di ieri, “a tutela della pubblica incolumità”.

Anche giovedì sono “proseguiti incessantemente, le operazioni di messa in sicurezza e i sopralluoghi dei vigili del fuoco nelle abitazioni e nei locali commerciali e, in alcuni casi, è stato evidenziato ancora il permanere di una situazione di potenziale pericolo con sacche di gas immagazzinate. Si è quindi resa necessaria la proroga della precedente ordinanza sindacale fino alle 14 di venerdì 12 aprile”.

Contestualmente è “disposta, dunque, l’evacuazione dell’area che rientra in un raggio di circa 100 metri dalla rottura e dalla perdita di gas limitatamente alle abitazioni in cui, dai sopralluoghi dei vigili del fuoco, è stato evidenziato il permanere di una situazione di potenziale pericolo per le sacche di gas presenti nel sottosuolo e salvo il rientro nelle abitazioni e aziende progressivamente verificate con esito positivo”. Già ripristinate le condizioni di agibilità per le abitazioni e le attività, lato via Annibali, che vanno da Trony a Romcaffè. Restano evacuate una ventina di persone.

La viabilità: l’interdizione dell’arteria maceratese è stata ristretta e gli sbarramenti sono posizionati all’altezza del negozio Trony, dal civico 23 di via Annibali verso via Cluentina e all’altezza di Rifer Gomme.