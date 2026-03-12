Mercoledì 11 marzo l’Ast di Macerata ha aderito all’Open Day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda ETS in collaborazione con SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse) e con il patrocinio di APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza) per favorire diagnosi tempestiva, presa in carico appropriata e maggiore consapevolezza su una malattia cronica sistemica che impatta profondamente sulla qualità di vita delle persone.

Sono stati trenta in totale le visite dermatologiche gratuite messe a disposizione negli Ospedali di Macerata, che aderisce al Network Bollino Rosa, con 20 esami offerti e San Severino, dove è stato possibile effettuare altri 10 esami specialistici.

“La psoriasi colpisce il 3% della popolazione mondiale e nel 10-20% dei casi si presenta in forma grave o medio-grave, in Italia soffre di questa patologia autoimmune il 3-4% della popolazione, pari a circa 2,5 milioni di persone. La Regione Marche registra un numero elevato di casi, con una quota significativa di pazienti che presenta anche una concomitante artrite psoriasica”, ha affermato il Primario della Dermatologia dell’Ast di Macerata Dr. Marco Sigona.

“Nel nostro Centro per incidenza siamo in linea con il dato nazionale e abbiamo in carico circa 400 pazienti, di cui più della metà presenta una forma di psoriasi lieve gestita con terapia topica o con la fototerapia, mentre per chi è affetto da una forma di psoriasi moderata o grave, viene somministrata una terapia sistemica convenzionale o con farmaci biologici. Vorrei ricordare, inoltre, che il Centro di Dermatologia dell’Ospedale di Macerata ha istituito da alcuni anni un ambulatorio dedicato alle patologie dermatologiche infiammatorie, al quale si può accedere con impegnativa del proprio medico curante e che è attivo tutte le settimane”.

“Queste iniziative sono importanti per sensibilizzare la popolazione sulla psoriasi, che rappresenta una patologia spesso sottovalutata, facilitando l’accesso a percorsi di diagnosi e cura e promuovendo una presa in carico appropriata e multidisciplinare” – ha dichiarato il Direttore Generale dell’Ast di Macerata Dr. Alessandro Marini.